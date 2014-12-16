В Петербурге выросли очереди на переоборудование авто на газ

В Санкт-Петербурге наблюдается резкий рост спроса на переоборудование автомобилей на газ. Водители выстраиваются в очереди в мастерские, а оборудование стало дефицитным. Основной поставщик газовых баллонов — ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры» — временно приостановил приём новых заказов.

Стоимость установки газобаллонного оборудования (ГБО) за последний месяц выросла вдвое. Если раньше комплект для популярных моделей обходился в 35 тысяч рублей, то теперь цена доходит до 70 тысяч, а в отдельных случаях — до 120 тысяч рублей только за работу, без учёта стоимости самого баллона. В некоторых сервисах запись на переоборудование уже открыта на сентябрь-октябрь.

Эксперты связывают ажиотаж с ростом цен на бензин и стремлением автовладельцев сократить расходы на топливо в долгосрочной перспективе. Водители готовы ехать в другие регионы, чтобы получить услугу быстрее, однако и там ситуация схожая: спрос превышает предложение, оборудование найти сложно. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал, что ситуация на топливном рынке по-прежнему напряжённая.

Ранее сообщалось, что жителя Петербурга арестовали за неуплату 25 млн рублей пошлин за авто.

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