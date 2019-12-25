Польша может ввести полный карантин

В Варшаве предполагают, что в стране может понадобиться введение жестких ограничительных мер.

Правительство Польши не исключает, что в стране придется ввести полный карантин. Об этом в эфире местного телеканала рассказал пресс-секретарь государственной администрации Петр Мюллер. Чиновник объяснил, что Варшава пойдет по пути Франции и Германии, если потребуется возобновлять жесткие ограничения в рамках борьбы с инфекцией.

Я сейчас не могу со всей ответственностью исключить такой вариант, учитывая, что число заболевших растет. Не исключаю, что такая ситуация в Польше может иметь место. Сейчас решения по этому вопросу пока нет Петр Мюллер, пресс-секретарь правительства Варшавы

Чиновник уточнил, что ситуация будет зависеть от числа свободных аппаратов ИВЛ, а также количества новых зараженных и соотношении со свободными койками в госпиталях для инфекционных больных.

Швейцария исключила Россию из списка стран для обязательного карантина.

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