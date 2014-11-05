Положительный тест на коронавирус получили еще 2,5 тыс. петербуржцев

Сегодня число победивших болезнь больше, чем число зараженных.

За минувшие сутки у 2 528 петербуржцев выявили коронавирус. Накануне этот показатель был выше: тогда инфекцию обнаружили у 2 609 горожан. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Ушли из жизни 57 пациентов, у которых диагностировали COVID-19. Еще более 3,7 тыс. жителей находятся на карантине. В больницах Северной столицы проходят лечение 5,7 тыс. больных. Известно, что свободно 44% мест от коечного фонда. За последние 24 часа в реанимации перевели 570 пациентов с коронавирусом. А 299 человек подключили к аппаратам ИВЛ.

Петербургские врачи спасли свыше 150 пациентов со 100-процентным поражением легких. Кроме того, медики выходили молодого человека, у которого за ночь 13 раз случалась остановка сердца.

Ранее на Piter.tv сообщили, что почти 300 безмасочников поймали в петербургском транспорте в ноябре.

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