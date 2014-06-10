Петербург находится на втором месте по суточному числу заболевших COVID-19 в России

За сутки ковидом заболели 2 609 человек.

В Петербурге уменьшилось суточное число заболевших коронавирусом. Но при этом город по-прежнему находится на втором месте среди городов России. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

За сутки ковидом заболели 2 609 человек (накануне – 2 623 человека), выздоровели – 4 023 петербуржца и 60 человек не победили вирус.

С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 794 923 человека, победили вирус 735 867 человек и 26 380 человек скончался из-за коронавируса.

По словам председателя комитета по здравоохранению города Дмитрия Лисовца, Петербург вышел на плато по росту заболеваемости COVID-19. Не исключено, что такой уровень сохранится на весь осенне-зимний сезон.

Фото: Piter.TV