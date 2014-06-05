Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге продолжает понижаться

Всего, в том числе и ковидом, заболели 18,4 тыс. человек.

В период с 5 по 11 мая в Петербурге и Ленобласти снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре 13 мая.

В городе показатель уменьшился на 17,7% по сравнению с предыдущей неделей. В группе риска остаются дети в возрасте от 3 до 6 лет. Всего, в том числе и ковидом, заболели 18,4 тыс. человек.

Среди негриппозных респираторных инфекций чаще всего выявляются РС-вирусы, риновирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы и SARS-CoV-2. За отчетную неделю лабораторно подтверждено 308 случаев гриппа, а всего с начала сезона – 26,9 тыс. случаев. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти

По области заболеваемость понизилась на 15,2%. Всего зарегистрировано 6,3 тыс. случаев.

Если у вас появились температура, насморк, кашель, боль в горле и другие симптомы, обратитесь к врачу и соблюдайте назначенный режим.

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Фото: Piter.TV