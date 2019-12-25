Неделя борьбы с гипертонией проходит в Петербурге

Главная задача кампании заключается в привлечении внимания горожан к контролю артериального давления и соблюдению врачебных рекомендаций.

В Петербурге стартовал цикл мероприятий в рамках Недели борьбы с гипертонией. Повышенное кровяное давление признано важным фактором риска, приводящим к серьезным осложнениям, таким как инфаркт миокарда, инсульт, сосудистая деменция и другие опасные заболевания, сообщает пресс-служба правительства города.

Главная задача кампании заключается в привлечении внимания горожан к контролю артериального давления и соблюдению врачебных рекомендаций.

Он добавил, что в минувшем году в рамках региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на 2019–2024 гг. в Петербурге были оборудованы новейшим медицинским оснащением девять лечебных учреждений, включая специализированные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения. Был закуплен целый ряд высокотехнологичного оборудования, в том числе три ангиографических аппарата, магнитно-резонансный томограф и прочие приборы.

Кроме того, открылись два новых специализированных сосудистых центра на базе Госпиталя для ветеранов войн и Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова. В лечебную практику введены современные методики диагностики и терапии. Благодаря принятым мерам удалось снизить показатели смертности от сердечно-сосудистых патологий с 564,9 случаев на каждые 100 тысяч населения в 2023 году до 555,7 случаев в 2024 году.

Фото: Piter.TV