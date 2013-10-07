Лисовец: Петербург вышел на плато по росту заболеваемости COVID-19

Такой уровень может сохраниться на весь осенне-зимний сезон.

Петербург вышел на плато по росту заболеваемости коронавирусом. Не исключено, что такой уровень сохранится на весь осенне-зимний сезон. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

По словам Лисовца, комитет мониторит число сделанных ПЦР-тестов, в том числе и положительные результаты. Также эпидемиологическую обстановку в городе ведомство оценивает, исходя из данных о зарегистрированных случаях заболевания, в том числе тех, что предоставляет Роспотребнадзор.

Кроме того, отметил глава комитета, в Петербурге показатель вакцинации от COVID-19 остается выше среднего по стране. Ежедневно от коронавируса прививаются более 450 человек на 100 тысяч населения. Несколько недель подряд в среднем ежедневно первично вакцинируются 17 тысяч человек.

Как рассказал Лисовец, сегодня в больницах свободно более 25% коек для больных ковидом. Это говорит о том, что в городе сокращается число больных в стационарах. В настоящее время в больницах находятся 5 878 человек.

При этом комитет ранее отказался раскрывать статистику по смертям среди привитых. В ведомстве сослались на невозможность получить новую выгрузку из-за технических сложностей. Представители комитета направили журналистов в Росстат. Они заявили, что там им смогут предоставить статистику, которую они просят.

Фото: Piter.TV