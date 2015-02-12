Комздрав Петербурга отказался раскрывать статистику по смертям среди привитых

В ведомстве сослались на невозможность получить новую выгрузку из-за технических сложностей.

Комитет по здравоохранению Петербурга не стал раскрывать статистику по смертям среди привитых от коронавируса горожан. Об этом пишет "Фонтанка".

Накануне главный врач больницы святого Георгия Валерий Стрижелецкий во время прямого эфира на странице губернатора города Александра Беглова отказался дать комментарий о том, как болеют и умирают вакцинированные от коронавируса горожане. В ведомстве сослались на невозможность получить новую выгрузку из-за технических сложностей. Представители комитета направили журналистов в Росстат. Они заявили, что там им смогут предоставить статистику, которую они просят.

Ранее мы сообщили, что врач опроверг о слабом иммунитете у переболевших коронавирусом.

Фото: Piter.TV