В петербургских стационарах свободно 42% коек для больных COVID-19

За сутки в больницы поступили 403 петербуржца.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 2 декабря. Согласно документу, в городе свободно 42% инфекционных коек для больных коронавирусом.

В петербургских больницах находятся 5 878 человек. За сутки в стационары поступили 403 петербуржца, а выписались 451 человек, 571 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 289 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 118 человек, в "Заре" – 352 пациента, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 51 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 28 918 человек.

В Петербурге людей, переболевших коронавирусом, продолжают приглашать на углубленную диспансеризацию после перенесенного заболевания. Piter.tv узнал у комитета по здравоохранению, сколько петербуржцев уже воспользовались этой возможностью.

Фото: Piter.TV