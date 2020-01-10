Почти 300 безмасочников поймали в петербургском транспорте в ноябре

За отсутствие маски в общественных местах грозит штраф 4 тысячи рублей.

В ноябре в общественном транспорте Петербурга поймали в два раза больше безмасочников, чем месяцем ранее. В отношении этих людей составлены административные протоколы. Об этом "КП-Петербург" рассказали в Комитете по транспорту.

Без маски в общественном транспорте попались 293 человек. Уполномоченные инспекторы составили акты в отношении этих людей и передали в Комитет для составления протоколов об административных правонарушениях.

Напомним, что за отсутствие маски в общественных местах Петербурга действует штраф в размере 4 тысячи рублей. Масочный режим в городе продлили до 31 января 2022 года.

Ранее мы писали, что первый рейд антиковидной дружины пройдет в метро Петербурга.

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