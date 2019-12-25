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Первый рейд антиковидной дружины пройдет в метро Петербурга
Сегодня, 14:44
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Первый рейд антиковидной дружины пройдет в метро Петербурга

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Основная задача – попросить людей, игнорирующих масочный режим, надеть маску.

В Петербурге начинает работу антиковидная дружина, состоящая из студентов СЗИУ РАНХиГС. Первый рейд активистов пройдет в метро. Об этом сообщает "Петербургский дневник", ссылаясь на слова декана вуза Олега Кузина.

Молодые люди будут вести разъяснительные беседы и следить за соблюдением масочного режима. Основная задача – попросить людей, игнорирующих режим, надеть маску. Если своего средства индивидуальной защиты нет, то члены дружины дадут его бесплатно.

В состав дружины вошли только студенты, без участия полицейских. Рейды будут носить исключительно профилактический характер.

Ранее терапевт поделился подробностями о детской вакцине "Спутник М".

Фото: pexels.com

Теги: антиковидная дружина, масочный режим, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Коронавирус в Петербурге,

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