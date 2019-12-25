Студенты РАНХиГС планируют участвовать в антиковидных рейдах полиции

Учащиеся будут напоминать горожанам о важности ношения масок.

Пресс-служба СЗИУ РАНХиГС сообщила о том, что студенты факультета социальных технологий хотят организовать антиковидные дружины. С инициативой выступил Студенческий совет факультета. Piter.TV узнал подробности у его председателя Валерии Старостиной.

По словам студентки, в университете активная студенческая жизнь, много внеучебных мероприятий, но из-за пандемии их часто отменяют. На одном из собраний Студсовета учащиеся задумались о том, как они могли бы помочь улучшению ситуации. Тогда возникла идея организации антиковидных дружин, к которым можно было бы привлечь студентов и курсантов других учебных заведений. Ребята обратились с предложением к декану факультета Олегу Кузину, кандидат политических наук его поддержал.

Валерия Старостина отмечает, что студенты собираются ходить не поодиночке, а в сопровождении полиции и представителей других ведомств. Сейчас подобные рейды регулярно проводятся, но их недостаточно.

Мы будем ходить по общественному транспорту и призывать людей к ношению масок. Это будет не принуждение, а профилактическая работа. Валерия Старостина, председатель Студсовета факультета социальных технологий СЗИУ РАНХиГС.

Студентка отмечает, что часто происходит ситуация, когда человек надевает маску при сотрудниках метрополитена, но затем снимает ее на эскалаторе. По ее словам, будет здорово, если дружинники будут следить именно за такими случаями и напоминать о том, что маски — это важно.

Фото: ВКонтакте / Комитет по вопросам правопорядка и безопасности