Студенты РАНХиГС Петербурга предложили организовать антиковидные дружины

В дружину смогут вступить студенты, которые полностью вакцинировались.

Студенческий совет факультета социальных технологий СЗИУ РАНХиГС выступил с инициативой организовать антиковидные дружины. Об этом 21-го октября сообщила пресс-служба вуза.

Активисты предлагают студентам города объединиться, чтобы вместе бороться против распространения коронавируса. Учащиеся считают, что они будут выполнять важную миссию: вести просветительскую деятельность и следить за тем, чтобы горожане соблюдали противоковидные требования. Отличительным знаком бригад станет красное сердце с белым крестом.

В сообщении говорится о том, что решение создать дружину на факультете было принято единогласно. В состав бригады смогут войти только те, кто прошел полный курс вакцинации.

Ранее в Интернете появилась петиция о создании народной дружины для поимки безмасочников.

Фото: Pexels