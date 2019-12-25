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Петербуржцы просят создать народную дружину для поимки безмасочников
Сегодня, 15:33
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы просят создать народную дружину для поимки безмасочников

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Дружинники будут действовать в общественном транспорте, на улице, в учреждениях культуры и общепита.

На сайте петиций появилось предложение петербуржцев создать народную дружину, которая бы ловила безмасочников и предупреждала их о возможных штрафах. Предполагается, что благодаря этому горожане сэкономят свои средства. 

Добровольцы могли бы контролировать и предупреждать нарушение антиковидных мер в общественном транспорте, на улице, в учреждениях культуры и общепита, общаться с нарушителями и стимулировать массовую вакцинацию.

 

Поскольку анонсированные штрафы могут сильно ударить по карману (за первое нарушение грозит штраф в 4 тыс. рублей, а повторное уже 5 тыс. рублей), такой ход позволит сэкономить. 

Ранее мы писали, что Путин согласился объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября.

Фото: скриншот Change.org, pexels

Теги: безмасочники, коронавирус, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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