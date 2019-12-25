Петербуржцы просят создать народную дружину для поимки безмасочников

Дружинники будут действовать в общественном транспорте, на улице, в учреждениях культуры и общепита.

На сайте петиций появилось предложение петербуржцев создать народную дружину, которая бы ловила безмасочников и предупреждала их о возможных штрафах. Предполагается, что благодаря этому горожане сэкономят свои средства.

Добровольцы могли бы контролировать и предупреждать нарушение антиковидных мер в общественном транспорте, на улице, в учреждениях культуры и общепита, общаться с нарушителями и стимулировать массовую вакцинацию.

Поскольку анонсированные штрафы могут сильно ударить по карману (за первое нарушение грозит штраф в 4 тыс. рублей, а повторное уже 5 тыс. рублей), такой ход позволит сэкономить.

Ранее мы писали, что Путин согласился объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября.

Фото: скриншот Change.org, pexels