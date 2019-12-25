Свыше 570 жителей Петербурга попали в реанимацию с коронавирусом

Лечение в ковидных стационарах сегодня получают около 5,7 тыс. горожан.

За последние сутки в реанимации Петербурга перевели более 570 пациентов, у которых обнаружили пневмонии и коронавирусную инфекцию. Еще 299 человек подключили к аппаратам ИВЛ. Об этом сообщили в оперативном штабе в субботу, 4 декабря.

В больницы поступили 411 зараженных COVID-19 петербуржцев. Справки о выписке вручили 357 людям. Всего в стационарах города сегодня находятся 5 739 человек, каждый из них получил положительный ПЦР-тест.

Власти города призывают жителей не отказываться от вакцинации. Записаться на прививку от коронавируса можно по телефону "122" либо на сайте "Здоровье петербуржца".

Ранее на Piter.tv сообщили, что почти 300 безмасочников поймали в петербургском транспорте в ноябре.

Фото: Piter.tv