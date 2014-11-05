Петербургские врачи спасли свыше 150 пациентов со 100-процентным поражением легких

Специалисты выходили молодого человека, у которого за ночь 13 раз случалась остановка сердца.

Главный врач больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий поведал, как медики переживают второй год борьбы с коронавирусной инфекцией. Он напомнил, что именно этот стационар первым адаптировали под прием ковидных пациентов. В стенах лечебницы за весь период пандемии побывало свыше 30 тыс. пациентов, у которых диагностировали болезнь. Об этом медик сообщил порталу "Петербургский Дневник".

По словам главного врача, медики спасли жизни более 150 зараженных, у которых обнаружили 100-процентное поражение легких. Еще четырех больных с пересадкой сердца врачи вылечили от вируса и поставили на ноги, они вернулись к повседневной жизни. Кроме того, медики выходили молодого человека, у которого за ночь 13 раз случалась остановка сердца.

Стрижелецкий отметил, что врачи устали за два года пандемии. Они испытывают эмоциональное выгорание, но продолжают работать. Каждый день специалисты видят, как страдают и погибают пациенты.

Ранее на Piter.tv сообщили, что свыше 570 жителей Петербурга попали в реанимацию с коронавирусом.

Фото: Peter.tv