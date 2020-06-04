Это решение офицеры сочли вынужденной мерой.

Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Новом Орлеане. Об этом сообщили очевидцы. По их сведениям, инцидент произошел вечером 3 июня. Представители закона перешли к силовым методам разгона толпы после того, как протестующие отказались расходиться по домам. Люди решили не выполнять требования офицеров покинуть мост Crescent City Connection.

Правоохранительные органы Нового Орлеана прокомментировали произошедшее. Они заявили, что вынуждены реагировать на волну протестов. Применение слезоточивого газа стало ответом на "на эскалацию и физическую конфронтацию".

Напомним, что массовые бунты по стране связаны с гибелью чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Американец скончался после грубого задержания представителями закона. Один из офицеров полиции надавил ему на шею коленом.

В Бруклине во время комендантского часа пострадали трое полицейских.



