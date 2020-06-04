По словам президента США, сейчас необходимости в подавлении бунтов военными нет.

Дональд Трамп не считает нужным привлекать военных для подавления беспорядков. Об этом американский президент заявил в интервью журналистам местного телеканала Newsmax TV. Политик объяснил, что привлечение военных для разгона акций протеста уже не является необходимым.

Это зависит от ситуации. Не думаю, что нам придется это делать Дональд Трамп, президент США

Напомним, что ранее Трамп грозился привлечь военнослужащих для подавления массовых беспорядков по стране. Акции протеста вспыхнули во многих городах США из-за гибели чернокожего жителя Миннеаполиса. Американец Джордж Флойд скончался после грубого задержания полицией. Один из представителей закона наступил коленом ему на шею.

В организме погибшего от рук полицейских Флойда обнаружили коронавирус и наркотики.

Видео: Youtube/ Newsmax TV