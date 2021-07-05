Группа "Ногу Свело!" написала песню, посвященную конфликту с Биланом

Конфликт между музыкантами не может утихнуть третий день.

Конфликт между Покровским и Биланом разгорелся в пятницу, 2 июля, когда лидер группы "Ногу Свело!" Максим Покровский записал гневное видеообращение к Диме Билану, в котором обвинил певца за срыв концерта группы в Roof Place. Коллектив Покровского должен был выступить на сцене Петербурга, но из-за несоблюдения эпидемиологических рекомендаций, комитет по здравоохранению запретил проводить мероприятия до тех пор, пока нарушения не будут устранены.

Поначалу Билан не реагировал на агрессивный выпад коллеги, натиск сдерживала Яна Рудковская, продюсер Билана. По ее словам, большие музыканты должны напоминать о себе посредством музыки, а не "хайпушек а-ля 15-летних тиктокеров".

Могло показаться, что конфликт более менее урегулирован, однако через некоторое время в сети появились два развернутых поста от Билана и Покровского.

Вы продолжаете высказываться на наш счет, в то время как мы стараемся соблюдать договоренности. Возникает вопрос: кто и на ком хайпует? Госпожа Рудковская, может уже хватит? пишет Покровский в своем Instagram

Лидер коллектива стоял на видеозаписи с ноутбуком, в конце своей речи он включил запись отрывка песни, где была строчка со словами "Я понял твой план, Дима Билан" и уточнил, что вся песня не публикуется, согласно договоренности с командой Билана. В комментариях пользователи отметили, что ждут новый трек.

Дима Билан решил не оставаться в стороне и записал ответное обращение.

Навертеть словоблудия и брызгать слюной ... ?!?! не ожидал от давнего и казалось уважаемого знакомого .... я всегда далёк от ПУСТЫХ скандалов , потому что на моем "десятом этаже" криков не слышно , но вы Макс Покровский до него докричались ! Я вас услышал , вот мой единственный на эту тему ответ ! Хорошего вечера ! (пунктуация и орфография сохранены – прим.ред.) подписал музыкант свое обращение

В посте Билан спокойно объяснил, что вина за перенос концерта группы "Ногу Свело!" лежит не на его плечах, поскольку сам он многократно заявлял о важности ношения масок, соблюдении дистанции, к тому же сделал прививку от коронавируса. Но надевать маску каждому зрителю на лицо и выполнять другие организаторские обязанности он не может. Аудитория музыканта поддержала его в комментариях и посоветовала не обращать внимание на агрессию.

Утром в понедельник, 5 июля, коллеги из MK.ru сообщили, что Покровский обратился с заявлением в полицию Рузского района Московской области, в котором сообщил о поступающих ему угрозах. Лидер коллектива "Ногу Свело!" предположил, что это сделал Дима Билан.

Ранее мы писали, что концерт в честь Дня ВМФ в Петербурге отменили из-за коронавируса.

Видео: @bilanofficial , @max_pokrovskiy / Instagram