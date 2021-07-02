Концерт "Ногу Свело" в Петербурге перенесли

На прошлом концерте площадки обнаружили нарушения.

Концерт группы "Ногу Свело" на крыше Roof Place отменили. Об этом стало известно в день мероприятия, сообщили организаторы.

Мероприятие отменил комитет по культуре Петербурга, так как на концерте Димы Билана были выявлены нарушения. Большинство посетителей было без масок, не соблюдалась социальная дистанция, говорится в официальном документе. Организаторы пишут о том, что со своей стороны старались сделать все возможное, чтобы этого избежать.

Солист группы считает, что в нарушениях виноват Дима Билан. Он обратился к нему в Instagram.

Билан! Посмотри внимательно это видео. Ты думаешь только о себе. Нехорошо это, чувак. Уважаемая аудитория, мы будем стараться перенести концерт либо в другое место, либо на другую дату.

Таким образом, концерт "Ногу Свело" состоится в другой день. Билеты останутся действительными. Подробности станут известны позже. Покровский все же надеется, что концерт удастся провести сегодня, но в другом месте.

Ранее концерт группы "Сплин" в Петербурге перенесли на осень из-за коронавируса.



Видео: Instagram / @max_pokrovskiy