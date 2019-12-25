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Концерт группы "Сплин" в Петербурге перенесли на осень из-за коронавируса
Сегодня, 8:18
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Концерт группы "Сплин" в Петербурге перенесли на осень из-за коронавируса

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Концерт должен был состояться 3 июля.

В Петербурге перенесли концерт группы "Сплин", который должен был состояться 3 июля в "Севкабель порт". Об этом сообщил организатор выступления NCA.

Организаторы сослались на официальный запрет проведения мероприятия из-за ухудшающейся обстановки в городе в связи с COVID-19. Новой датой выступления группы назначено 11 сентября.

Куленные билеты действительны в новую дату и не потребуют обмена.

Фото: ВКонтакте / Севкабель Порт / Sevkabel Port
Скан: Instagram / @ncalive

Теги: севкабель порт, сплин
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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