Концерт группы "Сплин" в Петербурге перенесли на осень из-за коронавируса

Концерт должен был состояться 3 июля.

В Петербурге перенесли концерт группы "Сплин", который должен был состояться 3 июля в "Севкабель порт". Об этом сообщил организатор выступления NCA.

Организаторы сослались на официальный запрет проведения мероприятия из-за ухудшающейся обстановки в городе в связи с COVID-19. Новой датой выступления группы назначено 11 сентября.

Куленные билеты действительны в новую дату и не потребуют обмена.

Фото: ВКонтакте / Севкабель Порт / Sevkabel Port

Скан: Instagram / @ncalive