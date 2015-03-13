Власти Петербурга временно запретили проведение концертов в Roof Place

Комитет по культуре продолжает проводить проверку согласованных концертов.

Комитет по культуре Петербурга продолжает проверять концертные программы, согласованные со Смольным, с действующим порядком проведения культурно-массовых мероприятий численностью более 75 человек. Как оказалось, не все концертные организаторы соблюдают правила.

Отмечается, что уполномоченный представитель концертной площадки подписывает "чек-лист" с установленными условиями проведения мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Например, 1 июля специалисты комитета провели проверку ООО "Руф Проект", где выявили нарушения по соблюдению масочного режима и социальной дистанции. Roof Place должны принять дополнительные меры, чтобы снизить риски распространения инфекции. Когда замечания устранят, тогда снова разрешат проводить концерты.

Ранее мы писали, что концерт "Ногу Свело" в Петербурге перенесли.

Фото: vk.com/roof_fest