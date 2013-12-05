Концерт в честь Дня ВМФ в Петербурге отменили из-за коронавируса

Обычно, в День ВМФ проходит парад кораблей, большой концерт на Дворцовой площади, салют.

В День ВМФ в Петербурге не будет концерта на Дворцовой площади. Из-за сложной ситуации с коронавирусом его по согласованию с Роспотребнадзором решили отменить. Об этом 78.ru сообщили в Комитете по культуре Петербурга.

Обычно, в День ВМФ проходит парад кораблей, большой концерт на Дворцовой площади, салют. В этом году власти решили отказаться от концерта во избежание массового скопления людей.

Ранее стало известно, что концерт "Ногу Свело" в Петербурге перенесли на другую дату.

Фото: Piter.tv