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Концерт в честь Дня ВМФ в Петербурге отменили из-за коронавируса
Сегодня, 16:01
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Концерт в честь Дня ВМФ в Петербурге отменили из-за коронавируса

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Обычно, в День ВМФ проходит парад кораблей, большой концерт на Дворцовой площади, салют.

В День ВМФ в Петербурге не будет концерта на Дворцовой площади. Из-за сложной ситуации с коронавирусом его по согласованию с Роспотребнадзором решили отменить. Об этом 78.ru сообщили в Комитете по культуре Петербурга.

Обычно, в День ВМФ проходит парад кораблей, большой концерт на Дворцовой площади, салют. В этом году власти решили отказаться от концерта во избежание массового скопления людей.

Ранее стало известно, что концерт "Ногу Свело" в Петербурге перенесли на другую дату.

Фото: Piter.tv

Теги: вмф, коронавирус
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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