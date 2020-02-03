Продюсер Билана прокомментировала обвинения лидера группы "Ногу свело!"

Яна Рудковская обвинила Покровского в хайпе.

Продюсер Димы Билана Яна Рудковская прокомментировала обвинения лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. По словам Рудковской, музыкант своим заявлением попросту скрыл факт того, что публика не покупала билеты на концерт группы.

Обидно, что большие музыканты напоминают о себе не посредством музыки, а посредством хайпушек а-ля 15-летних тиктокеров. Яна Рудковская, продюсер Димы Билана.

Билан, по словам Рудковской, неоднократно просил публику надеть маски. Однако продюсер считает, что за этим должна следить площадка.

Ранее мы писали, что власти Петербурга временно запретили проведение концертов в Roof Place.

Фото: Instagram / @rudkovskayaofficial