Погибших на "Лошарике" подводников похоронят тайно в Петербурге

На церемонию погребления приглашены только родственники и сослуживцы моряков.

Моряков, погибших на подводной лодке "Лошарик", будут хоронить в закрытом режиме. Официальные сообщений о времени и дате похорон не появятся. Информацию получат только близкие люди, родственники и сослуживцы. Решение избежать общественной шумихи приняли семьи погибших.

На данный момент известно, что траурная церемония состоится в Петербурге. Погибших похоронят на одном из местных кладбищ. Ответственность за мероприятие возложена на генерала-полковника Андрея Картаполова. Он также руководит организацией помощи для родственников погибших.

Напомним, что представители Министерства обороны России заявили, что подводники работали в районе Баренцева моря под грифом "секретно". Они занимались исследованием дна Мирового океана. Трагедия на подводной лодке произошла первого июля в Североморске. Причиной гибели 14 моряков стал пожар в аккумуляторном отсеке. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Молодые люди отравились продуктами горения. Сейчас эксперты предполагают, что причиной возгорания стало короткое замыкание в распределительном щите. В свою очередь оно было спровоцировано пламенем оплетки кабелей и/или трансформаторного масла. Второй возможной причиной произошедшего считают сбой в системе пожаротушения.

Ранее Piter.tv опубликовал материал Происшествие особого значения. Что известно о трагедии на подводной станции ВМФ в Баренцевом море.

Фото: Piter.tv