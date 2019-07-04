Сергей Шойгу назвал основную причину ЧП на подлодке в Баренцевом море

Это пожар в аккумуляторном отсеке.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу назвал основную причину произошедшего с глубоководным аппаратом ВМФ в Баренцевом море. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Установлена основная причина происшествия — это пожар в аккумуляторном отсеке. Сергей Шойгу

Министр добавил, что потом возгорание распространилось дальше. Однако, Шойгу отметил, что лодку можно восстановить. К этому уже привлекли представителей промышленности и конструкторов.

Напомним, авария на глубоководной станции АС-31 "Лошарик" произошла 1 июля около 21:00. По данным СМИ, моряки отдыхали после дежурства и не успели надеть защитные дыхательные аппараты. А для отравления дымом такого рода хватит нескольких вдохов.

Шойгу: "Первым из горящего отсека вытащили гражданского, за ним задраили люк".

Видео: YouTube/ Минобороны России