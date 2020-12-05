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Петербуржцы продолжают фотоохоту за парковкой машины Михаила Боярского
Сегодня, 18:30
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Петербуржцы продолжают фотоохоту за парковкой машины Михаила Боярского

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Петербуржцы отметили время происшествия специально для сотрудников дорожной полиции.

Петербуржцы продолжают фотоохоту за парковкой машины актера Михаила Боярского. Новой фотографией с порталом "Фонтанка" горожане поделились 21 февраля.

Специально для сотрудников дорожной полиции очевидцы рассказали изданию о времени нарушения – примерно в 15:45 автомобиль актера встал в парковку вторым рядом на перекрестке Большой Конюшенной улицы со Шведским переулком.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский во второй раз за месяц появился в базе судебных приставов Петербурга. Причина неуплаченных штрафов – нарушение правил дорожного движения.

Манера парковки автомобиля актера становилась поводом для изучения со стороны ГИБДД.  В октябре 2019 года Боярский заплатил общую сумму в 8 тыс. рублей за парковку на встречной полосе в центре Петербурга, но после этого нарушения продолжились. "Мерседес" актера еще раз заметили на обочине Невского проспекта 29 декабря, а затем 2 января, а потом и в феврале 2020 года.

Фото: Фонтанка.ру

Теги: боярский, парковка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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