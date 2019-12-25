Из-за неуплаты штрафа на Боярского завели второе исполнительное производство за месяц

Артист задолжал 3 тысячи рублей.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский второй раз за месяц появился в базе судебных приставов Петербурга. Об этом свидетельствуют данные на портале ГУ ФССП по городу.

В ноябре прошлого года Боярский нарушил ПДД. Ему назначили штраф в размере 3 тысяч рублей, однако указанную сумму он до сих пор не выплатил.

На артиста завели второе исполнительное производство за месяц. Согласно КоАП, на уплату штрафа дается 60 дней с момента совершения правонарушения, еще 10 – на обжалование. Все сроки уже истекли, теперь Боярского разыскивают приставы.

Ранее мы писали, что Михаил Боярский готов принять участие в спектакле сразу после возвращения из больницы.

Фото: Instagram / boyarskiy_official