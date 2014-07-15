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Михаила Боярского разыскивают из-за долга в 3 тысячи рублей
Сегодня, 15:46
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Alena_Zinovieva

Михаила Боярского разыскивают из-за долга в 3 тысячи рублей

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В ноябре прошлого года артист нарушил ПДД.

Судебные приставы разыскивают народного артиста РСФСР Михаила Боярского, который не оплатил штраф за нарушение ПДД. Об этом сообщается на сайте УФССП по Петербургу.

Исполнительное производство было возбуждено в отношении артиста 12 февраля. По имеющимся данным, 30 ноября 2020 года Боярскому выписали штраф в размере 3 тысяч рублей. Согласно КоАП, на его уплату дается 60 дней с момента правонарушения и еще 10 дней – на обжалование штрафа. 12 февраля эти сроки истекли.

Ранее Боярская объяснила, почему стала редко сниматься в кино.

Фото: Instagram / boyarskiy_official

Теги: михаил боярский, нарушение пдд, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Минус
asmirnes
Сегодня 16:23

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.
 

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