Михаила Боярского разыскивают из-за долга в 3 тысячи рублей

В ноябре прошлого года артист нарушил ПДД.

Судебные приставы разыскивают народного артиста РСФСР Михаила Боярского, который не оплатил штраф за нарушение ПДД. Об этом сообщается на сайте УФССП по Петербургу.

Исполнительное производство было возбуждено в отношении артиста 12 февраля. По имеющимся данным, 30 ноября 2020 года Боярскому выписали штраф в размере 3 тысяч рублей. Согласно КоАП, на его уплату дается 60 дней с момента правонарушения и еще 10 дней – на обжалование штрафа. 12 февраля эти сроки истекли.

Ранее Боярская объяснила, почему стала редко сниматься в кино.

Фото: Instagram / boyarskiy_official