Михаила Боярского разыскивают из-за долга в 3 тысячи рублей

Судебные приставы разыскивают народного артиста РСФСР Михаила Боярского, который не оплатил штраф за нарушение ПДД. Об этом сообщается на сайте УФССП по Петербургу.
Исполнительное производство было возбуждено в отношении артиста 12 февраля. По имеющимся данным, 30 ноября 2020 года Боярскому выписали штраф в размере 3 тысяч рублей. Согласно КоАП, на его уплату дается 60 дней с момента правонарушения и еще 10 дней – на обжалование штрафа. 12 февраля эти сроки истекли.
Ранее Боярская объяснила, почему стала редко сниматься в кино.
Фото: Instagram / boyarskiy_official
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