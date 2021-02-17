Михаил Боярский готов принять участие в спектакле

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского выписали из больницы. Уже завтра, 18 февраля, он будет играть в спектакле в театре им. Ленсовета. Об этом сообщил его сын, депутат Государственной думы, Сергей Боярский в Instagram.
По словам Боярского-младшего, актер чувствует себя "прекрасно" и сегодня поехал домой. Он поблагодарил всех, кто беспокоился за здоровье его отца.
Напомним, скорую помощь вызвала жена артиста Лариса Луппиан. У Боярского была высокая температура и слабость. Врачи подозревали у него неуточненную пневмонию. Экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат.
Видео: Instagram / @sergeyboyarskiy
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