Михаил Боярский готов принять участие в спектакле

Артист пробыл в больнице один день.

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского выписали из больницы. Уже завтра, 18 февраля, он будет играть в спектакле в театре им. Ленсовета. Об этом сообщил его сын, депутат Государственной думы, Сергей Боярский в Instagram.

По словам Боярского-младшего, актер чувствует себя "прекрасно" и сегодня поехал домой. Он поблагодарил всех, кто беспокоился за здоровье его отца.

Напомним, скорую помощь вызвала жена артиста Лариса Луппиан. У Боярского была высокая температура и слабость. Врачи подозревали у него неуточненную пневмонию. Экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Видео: Instagram / @sergeyboyarskiy