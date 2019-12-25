В Петербурге экстренно госпитализировали Михаила Боярского

По предварительной информации, у него неуточненная пневмония.

В Петербурге народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому потребовалась экстренная госпитализация. Скорую помощь вызвала супруга музыканта Лариса Луппиан. Об этом пишет "Пятый канал".

Актриса рассказала, что решила перестраховаться и обратиться за помощью к медикам. По ее словам, у Боярского была температура и слабость. Сейчас он лежит в ковидном отделении и проклинает супругу за то, что она отправила его в больницу.

По предварительной информации, у артиста неуточненная пневмония. Экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Ранее мы писали, что Михаила Боярского разыскивают из-за долга в 3 тысячи рублей.

Фото: Instagram / boyarskiy_official