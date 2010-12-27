Боярский снова неправильно припарковался в центре Петербурга

Артист остановил автомобиль в запрещенной зоне.

Российского актера и певца Михаила Боярского уличили в нарушении правил дорожного движения. Очевидцы опубликовали фото в воскресенье в социальных сетях.

Автомобиль Боярского заметили припаркованным на Невском проспекте вблизи Дома актера. Судя по фото, сам артист сидит за рулем. Колеса "Мерседеса" заехали на тротуар.

В октябре исполнителя роли Д"Артаньяна оштрафовали на 8 тысяч рублей за парковку на встречной полосе в центре города.

Ранее мы рассказывали, что в четверг Боярскому исполнилось 70 лет.

Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер / Telegram