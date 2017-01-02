Михаилу Боярскому вручили почетный знак "За заслуги перед Санкт-Петербургом"

Вчера артисту исполнилось 70 лет.

Вчера, 26 декабря, народного артиста России Михаила Боярского поздравил с 70-летием губернатор города Александр Беглов.

В честь юбилея артисту вручили почетный знак "За заслуги перед Санкт-Петербургом". Градоначальник отметил, что большего всего поклонников у Михаила Боярского именно в городе на Неве.

В свой день рождения Боярский сыграл в спектакле по пьесе Алексея Арбузова "В этом милом старом доме". Артиста поздравили коллеги, в том числе народная артистка СССP Алиса Фрейндлих.

Ранее на Piter.TV: Путин поздравил Боярского с 70-летним юбилеем.

Фото: gov.spb.ru