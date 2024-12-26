В Петербурге начали принимать заявки на знак качества правительства города

Принять участие могут юридические лица, зарегистрированные в Петербурге и ведущие здесь деятельность.

В Санкт-Петербурге объявлен прием заявок на конкурс, по итогам которого присуждается почетный знак "За качество товаров, работ и услуг". Награда вручается от имени правительства города и предназначена для компаний, работающих на территории Петербурга.

Конкурс пройдет по двум направлениям — среди промышленных предприятий и организаций сферы услуг. В каждой категории выберут не более трех победителей. Заявки принимаются с 10 по 30 марта 2026 года.

Принять участие могут юридические лица, зарегистрированные в Петербурге и ведущие здесь деятельность. Повторное участие для прежних победителей возможно только спустя два года. Подать документы можно в электронном или бумажном виде.

Подробные условия, требования к отчетности и критерии оценки размещены в нормативных документах города. Развернутую информацию о порядке участия и сроках подачи заявок читайте на портале "Строительный Петербург".

Фото: официальный сайт Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга