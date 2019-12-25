Михаилу Боярскому вручили Почетный знак "Честь и слава Санкт-Петербурга"

Сегодня Народный артист РСФСР празднует 75-летие.

Гебурнатор Северной столицы Александр Беглов встретился с Михаилом Боярским и вручил ему Почетный знак "Честь и слава Санкт-Петербурга". Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Торжественная церемония прошла в Академическом театре имени Ленсовета накануне спектакля "В этом милом старом доме", в котором участвует Народный артист РСФСР. Градоначальник поздравил Михаила Боярского и отметил его вклад в отечественную культуру.

Ваш талант и неповторимый творческий стиль, запоминающиеся роли, с первой секунды узнаваемый миллионами зрителей и слушателей голос снискали Вам поистине народную любовь нескольких поколений и заслуженное профессиональное признание. А петербуржцы вас особенно любят еще и за беззаветную преданность родному городу. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Ранее Боярский рассказал, насколько сильно преобразился Петербург.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга