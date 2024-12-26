Боярский рассказал, насколько сильно преобразился Петербург

Актер испытывает гордость за Петербург, когда видит множество туристов, которые наслаждаются его красотой, фотографируют и покупают сувениры.

Михаил Боярский отметил 75-летие. Актер рассказал в интервью "Петербургскому дневнику", как сложилась жизнь его семьи, насколько изменился Петербург и может ли "Зенит" стать чемпионом в год своего 100-летия.

Боярский считает, что его главным достижением в жизни является моя семья (жена, дети, шестеро внуков). Именно создание семьи, воспитание детей и внуков— это главная работа в жизни актера.

Также Боярский признался, что не склонен размышлять о успехах или неудачах в творчестве. Результаты прошлых работ для него не важны. Актер работает в режиме "здесь и сейчас". В театре он сейчас участвует в двух постановках, которые идут ежемесячно, и это его устраивает. Что касается кино, то сейчас, по мнению Боярского, нет интересных предложений.

Михаил Сергеевич является давним болельщиком "Зенита", поддерживает свою любимую команду и надеется, что в год столетнего юбилея "Зенит" сможет занять первое место в чемпионате России.

По мнению Боярского, Петербург за последние годы преобразился к лучшему: он отметил, что в советское время жизнь здесь была неплохой, но с нынешним временем не сравнить. Также актер испытывает гордость за Петербург, когда видит множество туристов, которые наслаждаются его красотой, фотографируют и покупают сувениры.

Фото: Дмитрий Фуфаев / "Петербургский дневник"