Путин поздравил Боярского с 70-летним юбилеем

Президент отметил талант и энергию артиста.

В четверг, 26 декабря, народный артист РСФСР Михаил Боярский празднует 70-летний юбилей. Среди тех, кто поздравил актера и музыканта оказался президент России Владимир Путин. Телеграмма размещена на сайте Кремля

Глава государства отметил "необычайный талант" Боярского, энергию и обаяние. Он заявил, что артист обогатил отечественный театр, эстраду и кинематограф и запомнился зрителям яркими и самобытными ролями.

Путин подчеркнул, что Боярский по праву снискал профессиональное признание и искреннюю любовь поклонников и коллег. Президент пожелал артисту и его семье здоровья, успехов и вдохновения.

Ранее мы писали, что петербургские парфюмеры создадут запах Боярского к его юбилею.