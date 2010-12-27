Петербургские парфюмеры создадут запах Боярского к его юбилею

Аромат будет включать в себя цитрусы, розу, лаванду, мускус и древесные ноты.

26 декабря народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому исполнится 70 лет. В преддверии этого знаменательного события петербургские парфюмеры решили создать уникальный аромат с запахом главного мушкетера страны. Об этом рассказала 78.ru президент Гильдии парфюмеров Петербурга Оксана Чернышова.

По словам специалиста, на создание духов ее вдохновил характер героев, которых сыграл Боярский, в частности, Д"Артаньян. Когда она работала над запахом артиста, ей на ум приходили такие слова, как "пылкий, дерзкий, принципиальный, твердый, яркий и стремительный". В новый аромат входят цитрусы, роза, лаванда, мускус и древесные ноты.

Чернышова объяснила, что на созревание аромата-портрета потребуется до полугода. После этого парфюмер сможет понять, чего в нем не хватает. Пока женщина размышляет, сделать одеколон с запахом Боярского или парфюмерную воду.

Примечательно, что у флакона вместо крышки будет шпага. Ее нарисовала и предложила художница Дарья Фурсей.

Ранее мы писали, что Боярская получила "Звезду Театрала" за роль Марины Цветаевой.

Фото: 78.ru, Kremlin.ru