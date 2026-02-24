Петербуржец подозревается в краже духов за 15 тысяч рублей в Пулково

В полицию обратился представитель одного из магазинов беспошлинной торговли.

Транспортные полицейские раскрыли кражу в магазине беспошлинной торговли в Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

В полицию обратился представитель одного из магазинов беспошлинной торговли, который расположен в зоне вылета внутренних рейсов. Он сообщил о пропаже флакона духов с витрины магазина.

Подозреваемым в краже оказался 43-летний петербуржец. Мужчина, прогуливаясь по магазину, забрал духи с прилавка, а после улетел рейсом "Санкт-Петербург– Нижний Новгород".

Сумма причиненного ущерба составила более 15 тысяч рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Пулково раскрыли кражу наушников у стюардессы.

Видео: Telegram / Транспортная полиция СЗФО