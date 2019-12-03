Боярская получила "Звезду Театрала" за роль Марины Цветаевой

Актриса победила в номинации "Лучшая женская роль".

В понедельник, 2 декабря, в Театре имени Евгения Вахтангова прошла XII торжественная церемония вручения премии "Звезда Театрала". Победительницей в номинации "Лучшая женская роль" стала Елизавета Боярская. Об этом пишет ТАСС.

Боярской вручили награду за постановку "1926", в которой она сыграла Марину Цветаеву. Сама актриса не смогла присутствовать на вручении премии, однако обратилась к зрителям при помощи видео. Она заявила, что этот спектакль еще совсем новый, и они с Анатолием Белым сыграли его не больше 15 раз. Однако ей приятно, что уже на таком этапе "вы его поддерживаете".

Мультимедийный музыкальный спектакль "1926" — это драматическая интерпретация переписки Марины Цветаевой и Бориса Пастернака, а также фрагмента из поэмы "Крысолов". Переписка между двумя поэтами началась с взаимных слов восхищения и очень скоро переросла в настоящую страсть. В обжигающем диалоге Цветаевой и Пастернака прослеживается настоящая поэзия, вязь метафор, интеллектуальное удовольствие.

Среди претендентов на "Звезду Театрала" также были Андрей Кончаловский, Кирилл Серебренников, Олег Меньшиков, Сергей Безруков и другие знаменитости. 17 лауреатов премии определило зрительское голосование.

Ранее мы писали, что брат Елизаветы Боярской сравнил ее с бабушкой Ольгой Луппиан.

Фото: Станислав Левшин

Видео: YouTube / Международный скрипичный фестиваль