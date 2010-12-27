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Брат Елизаветы Боярской сравнил ее с бабушкой Ольгой Луппиан
Сегодня, 9:23
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nastya960

Брат Елизаветы Боярской сравнил ее с бабушкой Ольгой Луппиан

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В своем Instagram Боярская опубликовала фотографию из гримерки, где она предстала в образе Марии из спектакля "Три сестры".

Актриса Елизавета Боярская становится все больше похожа на свою бабушку Ольгу Луппиан. Это подметил брат актрисы, Сергей Боярский.

После перерыва актриса вновь вернулась на сцену, сейчас она играет в спектакле "Три сестры" по пьесе Антона Чехова на сцене МДТ.  В своем Instagram Боярская опубликовала фотографию из гримерки, где она предстала в образе Марии.

Помимо брата Елизаветы, ее образ оценили и поклонники, которые оставили множество восторженных комментариев.

Ранее Елизавета Боярская поделилась фотографией своих сыновей.

Фото: Instagram/ lizavetabo

Теги: боярская елизавета, мдт, сергей боярский
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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