Брат Елизаветы Боярской сравнил ее с бабушкой Ольгой Луппиан

Актриса Елизавета Боярская становится все больше похожа на свою бабушку Ольгу Луппиан. Это подметил брат актрисы, Сергей Боярский.
После перерыва актриса вновь вернулась на сцену, сейчас она играет в спектакле "Три сестры" по пьесе Антона Чехова на сцене МДТ. В своем Instagram Боярская опубликовала фотографию из гримерки, где она предстала в образе Марии.
Помимо брата Елизаветы, ее образ оценили и поклонники, которые оставили множество восторженных комментариев.
Ранее Елизавета Боярская поделилась фотографией своих сыновей.
Фото: Instagram/ lizavetabo
Обсуждение ( 0 )