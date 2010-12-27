Брат Елизаветы Боярской сравнил ее с бабушкой Ольгой Луппиан

В своем Instagram Боярская опубликовала фотографию из гримерки, где она предстала в образе Марии из спектакля "Три сестры".

Актриса Елизавета Боярская становится все больше похожа на свою бабушку Ольгу Луппиан. Это подметил брат актрисы, Сергей Боярский.

После перерыва актриса вновь вернулась на сцену, сейчас она играет в спектакле "Три сестры" по пьесе Антона Чехова на сцене МДТ. В своем Instagram Боярская опубликовала фотографию из гримерки, где она предстала в образе Марии.

Помимо брата Елизаветы, ее образ оценили и поклонники, которые оставили множество восторженных комментариев.

Ранее Елизавета Боярская поделилась фотографией своих сыновей.

Фото: Instagram/ lizavetabo