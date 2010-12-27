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Елизавета Боярская поделилась фотографией своих сыновей
Сегодня, 12:26
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nastya960

Елизавета Боярская поделилась фотографией своих сыновей

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Кадр сделан в Ленинградской области.

Елизавета Боярская поделилась с поклонниками новым снимком своих сыновей. Трогательный кадр, сделанный на берегу водоема в Ленинградской области, заслуженная артистка Российской Федерации опубликовала в своем Instagram.

Поклонники отметили, что дети Елизаветы Боярской и Максима Матвеева заметно подросли. Также подписчики посоветовали не огорчаться из-за окончания лета, "ведь жизнь продолжается".

В мае Елизавета Боярская поделилась летним фото с прогулки с сыновьями.

Фото: Instagram/ lizavetabo

 

Теги: актриса, елизавета боярская
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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