Елизавета Боярская поделилась летним фото с прогулки с сыновьями

Снимок сделал старший сын актрисы Андрей.

Елизавета Боярская опубликовала в Instagram милое фото, которое было сделано во время прогулки с сыновьями. На фотографии можно увидеть счастливую маму с коляской. Она позирует на фоне набережной Невы в летнем голубом платье и в солнечных очках. По всей видимости, фотографию сделал старший сын артистки — Андрей, потому как снимок подписан "Глазами сына".

За несколько часов фотография набрала боле 60 тысяч отметок "Нравится". Пользователи интернета осыпали Боярскую комплиментами и похвалили ее за отличный внешний вид.

Напомним, в 2010 году Елизавета Боярская вышла замуж за своего коллегу, актера Максима Матвеева. В 2012 году у супругов родился сын Андрей. В конце 2018 года у пары появился еще один ребенок — малыш Георгий.

Ранее Елизавета Боярская поделилась секретом воспитания детей.

Фото: Instagram / lizavetabo