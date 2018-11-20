В частности, актриса рассказала, как сделать своего ребенка счастливым.

Актриса театра и кино Елизавета Боярская поделилась секретом воспитания детей. Напомним, в начале декабря прошлого года артистка родила второго сына Григория. Несмотря на плотный график, Елизавета успевает уделять время своим детям.

У меня получается совмещать. Мои коллеги не дадут соврать, что Гриша ходил с нами на репетиции. Я прекрасно успевала и репетировать, и быть мамой. Это называется особенностью детства у актерских детей. Они умудряются расти и дома, и в гримерной, и за кулисами, и на съемочной площадке. Елизавета Боярская

Актриса уверена, чтобы сделать своего ребенка счастливым, многого не надо. Главное быть рядом с ним.

Я считаю, что для детей это не важно. Главное быть с мамой, с родителями, тогда они будут счастливы, и не будут чувствовать себя одинокими. Елизавета Боярская

Напомним, 25 января в Петербурге состоялась премьера спектакля "1926". В центре сюжета — эпистолярный роман Марины Цветаевой и Бориса Пастернака. Главные роли исполняют Елизавета Боярская и Анатолий Белый.

Видео: Piter.TV