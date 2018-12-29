В Петербурге состоялась премьера спектакля "1926"

В центре сюжета — переписка Марины Цветаевой и Бориса Пастернака, а также фрагменты поэмы "Крысолов".

В Петербурге состоялся премьерный показ спектакля "1926". В центре сюжета — переписка Марины Цветаевой и Бориса Пастернака, а также фрагменты поэмы "Крысолов". В главных ролях Анатолий Белый и Елизавета Боярская.

Изначально было понятно, что это будет Лиза. Это был спектакль, который предполагал, что она будет играть роль Марины Ивановны Цветаевой, именно для нее я создавала эту драматургию. По поводу Пастернака, это был выбор Лизы в том числе, ее предложение. То, как Анатолий знает и любит поэзию, то, как он ей увлечен, страстно болеет, это было главный козырем. Алла Дамскер – драматург, режиссер спектакля "1926"

Эпистолярный роман Цветаевой и Пастернака длился 13 лет. За основу спектакля был взят 1926 год. Он оказался одним из самых сложных в жизни поэтов.

Нам было важно сочетать исторические обстоятельства, в которых наши герои в этот момент находились. Соответственно Цветаева — в эмиграции, в бедности, Пастернак — в Советском Союзе, вся советская конъектура, которая его окружает. При этом в своих письмах они вырывались в какое-то пространство, которое для них было естественное, прекрасное. Елизавета Боярская — актриса театра и кино

Некоторые моменты в переписке Цветаевой и Пастернака стали открытием не только для зрителей, но и для самих актеров. Анатолий Белый, например, не знал, что Бориса Леонидовича мучали сильнейшие психосоматические зубные боли.

До этого спектакля Пастернак Борис Леонидович был одним из моих любимых поэтов, я его читал, знал про него много, изучал. Сейчас более подробное было погружение такое. Я не скажу, что суперновые вещи я узнал, но, например, о том, что у него были психосоматические зубные боли страшнейшие, доходившие до операции челюстно-лицевой, этого я не знал. Анатолий Белый — актер театра и кино

Третьим действующим лицом в спектакле стала музыка. Скрипач-виртуоз Дмитрий Синьковский исполнил на сцене сонаты Бартока, шедевры Баха, Изаи, Берга, Пендерецкого, Шостаковича, Пьяццоллы и других величайших композиторов. Звучание инструмента дополнили 3D-проекции и видеомэппинг.

В середине февраля спектакль "1926" отправится на гастроли в Израиль. После постановку покажут в Москве и других городах России.

Ранее Елизавета Боярская раскрыла секрет своего нового образа.

Видео: Piter.TV