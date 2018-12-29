Ранее появилась информация, что актриса отстригла свои длинные волосы ради новой роли

Елизавета Боярская раскрыла секрет своего нового образа. На последних фотографиях, которые опубликовала сама актриса в Instagram, можно увидеть ее с короткой стрижкой. Увидев эти снимки, пользователи интернета сразу же выстроили свои догадки. Они предположили, что Боярская не побоялась расстаться со своими длинными волосами ради сходства с Мариной Цветаевой. Так ли это, ответила сама артистка.

По-моему, очевидно, что это парик. Мне было важно, чтобы я была другая. Это сделано не для того, чтобы достичь портретного сходства с Цветаевой. Мне хотелось на себя саму посмотреть с другого ракурса, чтобы было непривычное лицо и непривычный образ. Елизавета Боярская

Отметим, что в пятницу, 25 января, в Малом зале Филармонии имени Шостаковича состоится премьера спектакля "1926". В центре сюжета — переписка Марины Цветаевой и Бориса Пастернака. Главные роли в постановке исполняют Елизавета Боярская и Анатолий Белый.

Видео: Piter.TV