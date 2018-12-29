Елизавета Боярская сменила образ ради сходства с Цветаевой

Актриса не побоялась расстаться со своими роскошными длинными волосами.

Елизавета Боярская, которая 5 декабря 2018 года стала мамой во второй раз, уже вышла на работу и сменила образ ради нового проекта. В пятницу, 25 января, актриса предстанет перед зрителями совершенно в новом амплуа. Боярская сыграет поэтессу Марину Цветаеву в спектакле "1926".

Ради максимального сходства с Цветаевой Елизавета не побоялась расстаться со своими роскошными длинными волосами и сделала короткое каре. На своей странице в Instagram артистка поделилась несколькими снимками с репетиции, на которых можно увидеть ее с новой стрижкой. По мнению подписчиков знаменитости, Боярской очень точно удалось передать печальный образ поэтессы.

В комментарии к посту актриса написала, что до премьеры пьесы, в основу которой легла переписка Цветаевой с Борисом Пастернаком, осталось пять дней. Билеты на представление полностью распроданы. Партнером Боярской по спектаклю станет Анатолий Белый. В пьесе будет звучать живая музыка и использованы технологии 3D-проекций.

Ранее мы писали, что Елизавета Боярская впервые вышла в свет после рождения сына Григория.

Фото: Instagram / lizavetabo

Видео: YouTube / Международный скрипичный фестиваль