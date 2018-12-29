Елизавета Боярская впервые вышла в свет после рождения сына Григория

7 января Елизавета Боярская посетила с супругом и старшим сыном Андреем шоу Большого Московского цирка братьев Запашных в "Сибур-Арене". Своими эмоциями актриса поделилась у себя на странице в Instagram.
Спасибо большое за приглашение на "Небылицу"! Дети в восторге, родители в счастье! Приезжайте к нам ещё! С Рождеством!
Елизавета Боярская
В начале декабря у пары появился на свет сын Григорий. Елизавета Боярская и Максим Матвеев стали родителями во второй раз. Посещение шоу Запашных стало дебютным после рождения мальчика.
Ранее Piter.tv писал, что Елизавета Боярская показала, как отец выглядит без шляпы.
Фото: Instagram / lizavetabo
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