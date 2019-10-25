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Михаила Боярского оштрафовали на 8 тыс. рублей за парковку на "встречке"

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Народный артист РСФСР нарушил ПДД 1 октября.

Актер Михаил Боярский заплатит 8 тыс. рублей за неправильную парковку в центре Петербурга. В отношении водителя составили два административных протокола.

По информации "Петербургского дневника", правоохранители назначили штраф Боярскому в размере пяти и трех тысяч рублей. 

Напомним, инцидент на Невском проспекте произошел 1 октября. Мушкетер оставил свою иномарку на встречной полосе движения. В беседе с журналистами в грубой форме он заявил, что ему все равно. За актера заступился его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский. 

Видео: Telegram / 112

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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