Михаила Боярского оштрафовали на 8 тыс. рублей за парковку на "встречке"

Народный артист РСФСР нарушил ПДД 1 октября.

Актер Михаил Боярский заплатит 8 тыс. рублей за неправильную парковку в центре Петербурга. В отношении водителя составили два административных протокола.

По информации "Петербургского дневника", правоохранители назначили штраф Боярскому в размере пяти и трех тысяч рублей.

Напомним, инцидент на Невском проспекте произошел 1 октября. Мушкетер оставил свою иномарку на встречной полосе движения. В беседе с журналистами в грубой форме он заявил, что ему все равно. За актера заступился его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский.

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