Сын Боярского обвинил спецвязь в нарушении ПДД на Невском

Сергей Боярский заявил, что автомобиль спецвязи припарковался "в том самом неположенном месте".

Депутат Госдумы Сергей Боярский обвинил сотрудников спецвязи в нарушении ПДД на Невском проспекте. Он заявил, что они припарковали свой автомобиль как раз "в том самом неположенном месте", где на днях остановился "Мерседес" его отца.

На своей странице в Twiiter Сергей Боярский призвал журналистов обратить внимание на нарушение: "Внимание-внимание, журналистам "Фонтанки" и прочей желтой прессы. Автомобиль спецсвязи припаркован в том самом неположенном месте! Срочно в номер!".

Стоит отметить, что пользователи интернета пост не оценили. "Делом займись!" – потребовали они, уточнив, что машина Михаила Боярского, в отличие от автомобиля спецсвязи, стояла у пешеходного перехода и была повернута навстречу движению.

Ранее иномарку Боярского заметили на встречной полосе Невского проспекте. Очевидцы рассказали, что "Мерседес" артиста выехал с Большой Конюшенной улицы, развернулся и встал на Невском в неположенном месте. Актер прокомментировал ситуацию словами "Мне насрать на вас".

Позже сотрудница аптеки выступила в защиту Боярского. Она рассказала, что в этот день артист плохо себя чувствовал и покупал сердечные препараты.

Фото: pikabu / YuraOsinin

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